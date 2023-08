Ariston, primo semestre di crescita. Brusadelli nuovo ceo

Ariston Group, quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi netti a 1.526 milioni di euro, un incremento complessivo del 34,5% rispetto al primo semestre 2022 (+5,2% pro forma), un EBIT adjusted pari a 153 milioni di euro, in crescita del 61,9% rispetto alla prima metà del 2022, e un utile netto a 102 milioni di euro, con un aumento del 53,7% rispetto al primo semestre 2022.

“I primi 6 mesi del 2023 confermano la forza della nostra strategia. In Germania – da quest’anno il nostro mercato più grande – abbiamo registrato una crescita molto forte sia per Wolf che per Elco, mentre in Italia – uno dei nostri principali motori di crescita nel 2022 – la domanda non si è ancora ripresa. I risultati consolidati presentano un incremento sensibile dei ricavi, accompagnato da un miglioramento ancora più significativo della redditività”, ha commentato Paolo Merloni, presidente esecutivo.

Il free cash flow si è assestato a -39 milioni di euro, contro i -63 milioni di euro del primo semestre 2022. La posizione finanziaria netta (debito) è di 703 millioni euro, a seguito dell’esborso per l’acquisizione di Wolf-Brink (precedentemente CENTROTEC Climate Systems), pagamento dividendi, e incremento stagionale del capitale circolante.



Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto dei risultati dell’Extraordinary General Meeting del 27 luglio, ha ringraziato Laurent Jacquemin per il suo ruolo come Chief Executive Officer fino a quella data e ha proceduto con la nomina di Maurizio Brusadelli a Chief Executive Officer, con effetto immediato.

“Sono entusiasta di iniziare la mia esperienza in Ariston Group come nuovo CEO e onorato dalla fiducia espressa dal Consiglio di amministrazione. Ho l’opportunità di costruire su una solida base – fatta di storia, valori forti, tecnologie all’avanguardia, marchi rinomati e talenti validi – e sono entusiasta di lavorare con Paolo, il management e tutte le persone di Ariston Group nel mondo per cogliere appieno le le opportunità di cui il nostro settore – al centro della transizione energetica – potrà approfittare”, ha affermato Brusadelli. (Teleborsa)