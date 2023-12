BolognaFiere pronta al debutto in Borsa pensa a nuovi capitali

BolognaFiere si prepara a sbarcare domani, 20 dicembre 2023, su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO) dopo una raccolta complessiva pari a 15 milioni di euro attraverso un aumento di capitale in opzione e il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo per azione di 1,25 euro.

“Tenuto conto dell’interesse preliminare manifestato dagli investitori e da potenziali partner industriali nel corso del collocamento, la società non esclude di poter effettuare nuove raccolte di capitali, così da consentire anche a ulteriori soggetti che, per ragioni di tempistiche (legate a procedure deliberative interne) non hanno potuto sottoscrivere azioni della società nell’ambito del collocamento, di poter comunque partecipare al capitale sociale di BolognaFiere”, si legge in una nota.

Nell’ambito dell’operazione, Informa Group, parte del gruppo controllato da Informa che rappresenta uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici B2B, ha esercitato il diritto di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni BolognaFiere di importo pari a 25 milioni di euro, denominato “BolognaFiere Convertible Bond 2022-2028”. Grazie alla conversione del POC, Informa Group entra a far parte della compagine sociale, consolidando la partnership con il gruppo che ha permesso a BolognaFiere negli ultimi anni di accelerare lo sviluppo internazionale.

La capitalizzazione di mercato post-money e post conversione del POC di BolognaFiere prevista alla data di inizio delle negoziazioni è pari a circa 243,5 milioni di euro e il flottante pari al 32,14% del capitale sociale.

“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato e felici di aver sentito vicino a noi un diffuso apprezzamento per la scelta della quotazione – ha commentato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere – L’intera sottoscrizione dell’aumento di capitale di 15 milioni, ancora prima della campana, e la conversione in azioni del bond da 25 milioni del Gruppo Informa, leader mondiale tra gli organizzatori di eventi fieristici, dimostra la solidità del nostro progetto“. (Teleborsa)