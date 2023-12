BolognaFiere, debutto su EGM PRO il 20 dicembre

BolognaFiere, tra i principali operatori fieristici internazionali, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e riservato agli investitori professionali.

L’ammissione alle negoziazioni su EGM-Pro avverrà a seguito del perfezionamento di un’offerta in sottoscrizione di azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale, il cui controvalore complessivo è pari a 15 milioni di euro. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 1,25 euro per azione. Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su EGM-Pro è previsto il 18 dicembre 2023, mentre l’inizio delle negoziazioni il 20 dicembre 2023.

Nel corso del CdA tenutosi in data 12 dicembre 2023 è stato nominato Antonio Bruzzone nel ruolo di Amministratore Delegato, con efficacia subordinata all’ammissione delle azioni alle negoziazioni su EGM PRO. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore fieristico, Bruzzone ricopre dal 2015 la carica di Direttore Generale della società, contribuendo in modo significativo alla crescita internazionale del gruppo. È Vicepresidente dell’Associazione Enti Fieristici Italiani e Vicepresidente per l’Europa di UFI (The Global Association of the Exhibition Industry).

(Teleborsa)