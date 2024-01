Brembo, efficaci le delibere assemblea per sede legale Olanda

Brembo, con riferimento alla trasformazione transfrontaliera approvata dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 27 luglio 2023, rende noto che si sono avverate tutte le condizioni sospensive cui era subordinata l’efficacia di tutte le delibere dell’Assemblea e, più in generale, il perfezionamento dell’operazione.

Ieri, venerdì 12 gennaio, è stata quindi eseguita la riduzione del capitale sociale, deliberata dall’Assemblea in quanto strumentale all’Operazione, da Euro 34.727.914,00 a Euro 3.339.222,50, mediante “appostazione di una riserva di patrimonio netto per un importo pari alla differenza fra l’ammontare del capitale sociale ante e post-riduzione e senza annullamento di azioni né rimborso di capitale agli azionisti”, spiega la società.

Il 31 gennaio il pagamento del diritto di recesso

Quanto ai successivi adempimenti per il perfezionamento della trasformazione transfrontaliera, Brembo conferma pertanto che: l’atto notarile di diritto olandese verrà stipulato il 25 gennaio 2024 con efficacia differita al giorno successivo alla data dell’assemblea prevista per il 23 aprile 2024 chiamata ad approvare, fra l’altro, il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023; il pagamento del valore di liquidazione in favore di coloro che hanno esercitato il diritto di recesso avrà luogo il 31 gennaio 2024.