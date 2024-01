Le tensioni sul Mar Rosso minacciano le vendite record di Volvo

Volvo ha raggiunto un nuovo record di vendite a livello mondiale, registrando per l’intero esercizio 2023 un totale di 708.716 autovetture consegnate, in aumento del 15% rispetto ai risultati di tutto il 2022. Questo record di vendite senza precedenti testimonia la solidità del portafoglio di prodotti elettrificati, unitamente a una maggiore stabilità della catena di fornitura. Volvo ha riportato inoltre un aumento significativo delle vendite di vetture elettrificate. Ma alla notizia positiva fa il contraltare il fatto che la compagnia automobilistica svedese sospenderà la produzione nel suo stabilimento belga la prossima settimana poiché gli attacchi alle navi nel Mar Rosso hanno interrotto la catena di approvvigionamento dell’azienda.

Le tensioni in Mar Rosso

Le nuove tensioni in Mar Rosso, infatti, stanno complicando la crisi in Medioriente, con riflessi sui traffici commerciali globali, che rischiano di mettere a repentaglio l’economia e condizionare le scelte delle banche centrali. Ne è una testimonianza l’impennata del petrolio, che ha reagito all’ultima scaramuccia fra le forza Usa ed i ribelli Houthi. Una questione che, secondo alcuni analisti, rischia di influenzare l’inflazione e le politiche sui tassi.

Il numero dei container trasportati in nave attraverso il Mar Rosso, secondo le stime del Kiel Institute, è infatti scivolato del 66% a 200mila containers al giorno dai circa 500mila giornalieri trasportati in media a gennaio nel periodo 2017-2019. Chiaramente, a causa degli assalti nl Mar Rosso, le navi hanno dovuto deviare il percorso, con un notevole allungamento dei tempi (20 giorni di navigazione anziché 7) e dei costi di trasporto.

I numeri di Volvo

Tornando ai numeri di Volvo, lo scorso anno, il brand scandinavo ha consegnato 113.419 auto a trazione completamente elettrica, segnando un aumento del 70% rispetto al 2022, e 152.561 auto ibride plug-in, ovvero il 10% in più rispetto al 2022. Le vendite di automobili completamente elettriche hanno rappresentato il 16% di tutte le vetture Volvo vendute a livello globale nel 2023. A dicembre, le vendite di Volvo nel mondo si sono attestate a 76.015 unità, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Le vendite sul mercato europeo sono state di 294.794 unità nel 2023, in aumento del 19% rispetto al 2022. La gamma Recharge di Volvo Cars, costituita da modelli con trazione completamente elettrica o ibrida plug-in, ha rappresentato il 59% di tutte le automobili vendute in questa area geografica lo scorso anno. Nel 2023, le vendite negli Stati Uniti sono arrivate a 128.701 unità, in crescita del 26% rispetto all’intero esercizio 2022. Il numero di vetture Recharge vendute è aumentato del 28% e rappresenta il 28% di tutte le auto vendute negli Stati Uniti nel corso dell’anno.

Le vendite in Cina sono cresciute del 5% rispetto al 2022, per un totale di 170.091 unità consegnate nel 2023. Complessivamente, le vendite di modelli Recharge sono aumentate del 26% nel periodo gennaio-dicembre. Nel 2023, il modello Volvo più venduto è stato la XC60, con vendite pari a 228.646 unità (2022: 195.338 unità), seguita dalla XC40, con vendite complessive di 200.670 unità (2022: 169.206), e dalla XC90 con 107.549 unità (2022: 97.130). (ITALPRESS).