Brembo se ne va in Olanda, fissato il prezzo di recesso per le azioni

Brembo, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha comunicato che in data 4 agosto 2023 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo il verbale dell’assemblea straordinaria che ha approvato la trasformazione transfrontaliera di Brembo S.p.A. dall’Italia ai Paesi Bassi e le relative deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il diritto di recesso è pari a 13,096 euro per azione. Il valore di liquidazione è stato determinato dal CdA facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura sul mercato regolamentato Euronext Milan nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, avvenuta in data 20 giugno 2023. (Teleborsa)