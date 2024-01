Cherry Bank, accordo con Simest (Cdp) per crediti ed export

Cherry Bank, banca specializzata nel supporto alle imprese e nella creazione di valore dalla trasformazione di portafogli Npl all’acquisto di crediti fiscali, ha sottoscritto con Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo, un accordo di collaborazione volto ad offrire alla propria clientela l’accesso a finanziamenti a tassi agevolati.

L’obiettivo è di favorire l’internazionalizzazione delle imprese, in particolare delle Pmi, con un particolare focus su percorsi di sostenibilità e digitalizzazione. I finanziamenti, che prevedono, in alcuni casi, anche una quota a fondo perduto fino al 10%, fanno capo al Fondo 394, strumento gestito da Simest per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Assistenza e consulenza

Gli stessi potranno essere erogati fino ad un importo pari a 2,5 milioni di euro per le Pmi e fino a 5 milioni di euro per altre tipologie di imprese, per una durata massima di sei anni. Grazie all’accordo, Cherry Bank fornirà assistenza e consulenza dalla fase di istruzione della domanda fino all’erogazione alle imprese che vorranno beneficiare del finanziamento Simest a condizioni agevolate al fine di migliorare la loro competitività sui mercati esteri, con particolare riferimento ai progetti per la crescita delle filiere produttive orientate all’export.

La Banca potrà associare anche, in via del tutto complementare, l’eventuale concessione di un ulteriore proprio finanziamento ordinario pensato su misura per la singola esigenza dell’impresa beneficiaria. Le imprese che fossero interessate a ricevere ulteriori dettagli possono inviare una richiesta di informazioni a [email protected].