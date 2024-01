Nuova spallata di Tesla al mercato: giù i prezzi delle auto di 4 mila euro

La corsa al ribasso

Tesla lima i listini anche per scongiurare nuovi tracolli delle vendite del comparto elettrico. In Italia la quota di mercato delle auto Ev è sotto il 5% ed anche la Germania, dopo mesi di dati in crescita, ha visto calare al domanda del green in favore di diesel e benzina. Oggi una vettura elettrica costa mediamente dal 25 al 30 per cento in più della omologa termica. E le vettire sotto i 30 mila euro, acquistabili senza incentivi, sono appena cinque; la Dacia Spring, la Fiat 500 elettrica, la Renault Twingo Electric, la smart EQ Fortwo e la DR 1.0.

Da qui la corsa dei prezzi, che nel nostro Paese vede affrontarsi principalmente Stellantis e Volkswagen. Quest’ultima ha appena annunciato che sta lavorando sulla ID.2, elettrica da meno di 25.000 euro con dimensioni simili a quelle della Polo. Ma a Volfsburg si sviluppa anche un modello ancora più piccolo, per ora conosciuto come ID.1, in arrivo tra il 2026 e il 2027 con un prezzo base inferiore a 20.000 euro. Una volta in commercio la Volkswagen ID.1 si sconterà con altri produttori che hanno anch’essi annunciato modelli low cost come Renault, Fiat, Citroen e molti altri. Ma oggi a guidare la corsa del calo dei prezzi sono le Case cinesi: Byd, Geely, Saiac stanno offrendo agli automobilisti europei auto premium e citycar a prezzi più bassi del 20% dei concorrenti europei.