Intesa San Paolo con Simest per far crescere l'export delle pmi

Quarta edizione dello Smart Internationali Tour

Al via la quarta edizione di Smart International Tour, progetto avviato nel 2020 da Intesa Sanpaolo cui hanno già preso parte 1.500 pmi. L’iniziativa di quest’anno avrà la collaborazione di Simest la società del Gruppo CdP che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane all’estero. L’export è strategico per la nostra economia considerando che assorbe circa il 50% del valore della produzione manifatturiera.. Una vocazione fatta prevalentemente da Piccole e Medie Imprese, che da sole valgono circa il 52% dell’export italiano, a differenza di altri paesi europei come Francia e Germania in cui le esportazioni sono coperte per l’85% da Grandi Imprese.

Programma coordinato dalla Banca dei Territori

Partendo da questi numeri, il primo ciclo in programma nel 2023 prevede quattro webinar rivolti alle imprese italiane clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, in sinergia con la rete internazionale della Divisione Imi Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, e con l’International Subsidiary Banks Division guidata Marco Elio Rottigni, al fine di potenziare ulteriormente le opportunità di business all’estero delle pmi che operano nei Paesi serviti dalla rete internazionale del gruppo estesa in circa 40 Paesi tra filiali, uffici di rappresentanza e banche.