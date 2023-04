Comer Industries avvia la quotazione su Euronext Milan

Comer Industries avvia il processo di quotazione su Euronext Milan

Il consiglio di amministrazione di Comer Industries, leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti convocata il prossimo 20 aprile per l’approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan, con la contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.

L’operazione di trasferimento (c.d. translisting) è finalizzata a massimizzare la visibilità della società sui mercati finanziari e ad attirare un maggior interesse da parte degli investitori istituzionali, con conseguente beneficio in termini di liquidità del titolo. Allo stesso tempo, il passaggio sul mercato regolamentato permetterà una migliore valorizzazione del gruppo, del suo brand e del suo posizionamento competitivo.

Aumento di capitale da 30 milioni di euro

La quotazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan è subordinata all’ottenimento dell’approvazione assembleare, al completamento degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalle autorità e alle necessarie autorizzazioni da parte delle stesse. In particolare, l’assemblea degli azionisti sarà chiamata in seduta straordinaria ad approvare un nuovo statuto sociale – con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana – conforme alle disposizioni applicabili alle società quotate su mercati regolamentati e con la best practice di mercato.

Inoltre, il cda ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria la proposta di attribuzione di una delega ad aumentare il capitale sociale per massimi 30 milioni di euro e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di assunzione della deliberazione, al fine di consentire al cda di disporre in futuro di uno strumento flessibile anche a supporto del percorso di crescita del gruppo.

Comer ha 18 siti produttivi e 4mila dipendenti

Comer Industries opera nei settori delle macchine per l’agricoltura, delle costruzioni, dell’energia eolica e dei motori e trasmissioni per veicoli elettrici. Nata nel 1970 e cresciuta nel corso degli anni, Comer Industries conta oggi 18 siti produttivi nel mondo e circa 4.000 dipendenti. A un anno dall’acquisizione di Walterscheid, Comer Industries ha perfezionato quella di Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici entrando nel mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici.