TMP Group, debutto in Borsa il 2 febbraio. L'ad Rosati: "Crescita molto forte"

TMP Group, debutto in Borsa il 2 febbraio

TMP Group debutterà in Borsa il 2 febbraio. La tech-media company, specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione e contenuti ad alto profilo tecnologico, è la seconda matricola dell’anno sull’Egm, il listino dedicato alle Pmi innovative. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 10 euro e un massimo di 12 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money compresa tra 10 milioni di euro e 12 milioni di euro. TMP Group nasce ad Agrigento nel 2012 come system integrator ITC ma ben presto, cavalcando l’espansione dei mercati collegati all’innovazione, al boom dei social e new media, focalizza il proprio business nel digitale, facendo di Milano il proprio headquarter.

Oggi TMP Group conta quattro sedi operative in Italia, a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma, a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. “Posso dire che la nostra avventura è ancora alle prime pagine” racconta a Verità e Affari l’amministratore delegato Roberto Rosati “anche se siamo nati 10 anni fa come system integrator per poi focalizzarci sui nuovi media e sullo sviluppo di contenuti di comunicazione digitali”.

La svolta con i grandi eventi

La svolta avviene tra il 2017 e il 2018, grazie all’incontro con Sportellence, la società creata da Rosati che si occupa di progettazione, sviluppo e realizzazione di grandi eventi nazionali e mondiali legati al mondo dello sport. Nello stesso periodo il gruppo inizia a lavorare in ambito Blockchain e avviando diverse collaborazioni estere in Gran Bretagna, Far East e Francia. “Grazie ai miei contatti con i brand attivi nei grandi eventi il passo successivo è stato quello di entrare anche nella realizzazione di queste produzioni, seguendone ogni fase”.

Obiettivo ricavi: superare la doppia cifra

La società oggi conta 34 risorse, età media 30 anni, e lavora con diversi top brand, nazionali ed internazionali, con numerosi progetti di successo: dalle campagne per i maggiori gruppi editoriali italiani, alla gestione di produzioni ed eventi fisici, virtuali e phygital per i principali broadcaster internazionali, banche e federazioni sportive, fino a cicli di grandi eventi per brand come Xiaomi, L’Oréal Professionnel, Intesa, GSK, Confindustria. “Nel 2020 siamo letteralmente esplosi, superando i 3 milioni di euro di fatturato, per arrivare a 4,8 milioni nel 2021 e a 6,5 milioni nel 2022. Di pari passo sono cresciuti anche i margini: lo scorso anno l’Ebitda ha superato i 2 milioni di euro” sottolinea Rosati. E per quest’anno già s’intravede una crescita importante e l’obiettivo è di superare la doppia cifra.

Quattro divisioni nel gruppo

Quattro le divisioni del gruppo: quella delle experience, la digital, quella dedicata alla produzione di contenuti e un’area tecnologica dove vengono sviluppate le realtà tech più attuali come gaming, metaverso, blockchain e Nft che l’azienda crea per artisti e creatori, distribuendoli anche attraverso il marketplace di proprietà MUSA NFT.

Tutto in un luogo: Hangar21

“Nel 2021 abbiamo creato un unico centro di produzione con Hangar21 che utilizziamo anche come location per eventi fisici e ibridi” continua l’ad. Dedicato allo sviluppo, produzione e diffusione di contenuti digitali e creativi attraverso le più moderne tecnologie, Hangar21 nasce dall’idea di inserire tutta la filiera della comunicazione in un solo luogo: lo spazio, circa 700 metri quadri nel cuore di Milano, in via Tortona, è dotato di un’area eventi con attrezzature e infrastrutture tecnologiche all’avanguardia, sale di registrazione video e podcast con regia per streaming e post-produzione, nonché set per servizi fotografici e realizzazione di video nel Metaverso.

Attrarre giovani talenti

Anche per questo TMP Group ha una grande attenzione ai talenti. “Siamo un vivaio di talenti italiani e provenienti da tutta la Penisola” conferma Davide Maestri, general manager di TMP Group “e per questo collaboriamo con le università nazionali”. La quotazione, che ha avuto un’accelerazione grazie agli ottimi risultati dello scorso anno, servirà per realizzare acquisizioni mirate e sarà una calamita per assumere giovani professionisti, “ma anche per attrarre nuovi clienti e rafforzare i legami con gli enti con i quali già collaboriamo” conclude Maestri.