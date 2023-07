Comer Industries, via libera al passaggio sull’Euronext Milan

La Consob ha approvato la pubblicazione del Prospetto Informativo per il passaggio di Comer Industries dal mercato Egm al mercato Euronext Milan di Piazza Affari. Come specificato in una nota, l’approvazione del Prospetto Informativo da parte della Consob fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana, in data 5 luglio 2023, ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan.

L’inizio delle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie di Comer Industries e della contestuale esclusione dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie della società sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari nel limite indicato del 16,83% quale quota minima di flottante.