Just Eat Takeaway alza la guidance per il 2023 e lancia buyback

Just Eat Takeaway.com, colosso europeo delle consegne di cibo a domicilio, prevede di raggiungere un EBITDA rettificato positivo di circa 275 milioni di euro nel 2023, in aumento rispetto alla previsione precedente di circa 225 milioni di euro. Questa guidance include ulteriori investimenti nelle adiacenze alimentari e non alimentari, l’inflazione dei costi salariali e un contesto macroeconomico incerto, si legge in una nota.

La crescita del Gross Transaction Value (GTV, ovvero il totale pagato dai consumatori con l’esclusione delle mance) sarà compresa tra -4% e +2% su base annua nel 2023, con un ritorno alla crescita distorto verso la fine dell’anno, dato il livello di ordini inferiore del secondo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2022.



“Just Eat Takeaway.com continua a riprendersi dalla decelerazione dello scorso anno, con i segmenti Nord Europa e Regno Unito e Irlanda che guidano la tendenza – ha commentato il CEO Jitse Groen – Sebbene il calo del GTV su base annua nel primo trimestre del 2023 sia significativo, il confronto è con il trimestre con il secondo GTV più alto della pandemia”.

Buy back in vista

Inoltre, il management prevede che il free cash flow (prima delle variazioni del capitale circolante) diventi positivo a metà del 2024.

Just Eat Takeaway.com ha annunciato l’avvio di un programma di riacquisto di azioni proprie per migliorare i futuri utili per azione in base al quale prevede di riacquistare azioni ordinarie per un importo fino a 150 milioni di euro.

(Teleborsa)