Netflix, trimestre in chiaroscuro. Slitta stop a password condivise

Netflix, colosso statunitense dello streaming, ha chiuso il primo trimestre del 2023 con utili per 1,31 miliardi di dollari, o 2,88 dollari per azione, rispetto a 1,6 miliardi di dollari, o 3,53 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono cresciuti a 8,16 miliardi di dollari, dai 7,87 miliardi di dollari del periodo dell’anno precedente.

Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 2,86 dollari su ricavi per 8,18 miliardi di dollari

Da gennaio a marzo, Netflix ha aggiunto 1,75 milioni di abbonati in streaming, mancando le stime degli analisti di 2,06 milioni di nuovi abbonamenti. Il totale degli abbonati a pagamento è di circa 233 milioni.

Utile per azione inferiore alle attese

Per il periodo da aprile a giugno, la società ha previsto entrate per 8,24 miliardi di dollari e 2,86 dollari di utile per azione. Wall Street si aspettava indicazioni per 8,45 miliardi di entrate e 3,05 dollari di utile per azione.

La società ha ritardato il suo giro di vite sulla condivisione delle password. “Siamo soddisfatti dei lanci più recenti della condivisione a pagamento e, sebbene avremmo potuto lanciare ampiamente nel primo trimestre, abbiamo trovato opportunità per migliorare l’esperienza per i membri”, si legge nella lettera agli investitiori.

“Impariamo di più con ogni lancio e abbiamo incorporato gli ultimi apprendimenti, che riteniamo porteranno a risultati ancora migliori – è stato aggiunto – Per implementare queste modifiche, abbiamo spostato i tempi del lancio generale dalla fine del primo trimestre al secondo trimestre“.

