Lottomatica, ricavi in crescita. E anche Moody's alza il rating

Ricavi pari a 422 milioni di euro nel primo trimestre, con una crescita su base annua pari al 19,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’adjusted ebitda è invece pari a 156 milioni di euro in aumento del 24,4% nel medesimo periodo. Sono questi alcuni dei principali dati che caratterizzano il bilancio consolidato intermedio abbreviato di Lottomatica, relativo al primo trimestre 2023 chiuso lo scorso 31 marzo, approvato ieri dal consiglio di amministrazione del gruppo.

Inoltre, in questo stesso periodo, la società ha mantenuto la prima posizione in Italia negli iSports e raggiunto il primato nell’iGaming con una quota di mercato rispettivamente del 18,1% e del 18,9%. E anche l’aggiornamento di aprile conferma questo andamento da parte della società: ad esempio, il mese scorso i ricavi sono aumentati del 22% rispetto ad aprile 2022 e l’adjusted ebitda del 31%.

Questi risultati consolidano la posizione di Lottomatica quale maggiore operatore del mercato italiano del gioco pubblico. “Abbiamo iniziato l’esercizio con una performance molto forte, proseguita nel mese di aprile, ponendo le basi per un solido 2023”, ha commentato l’amministratore delegato di Lottomatica Guglielmo Angelozzi, che poi ha aggiunto: “I ricavi sono aumentati in tutti i settori operativi, contribuendo alla crescita dell’adjusted ebitda, con il settore operativo online che ha battuto i precedenti record in termini di quota di mercato e di indicatori di performance per tutti i nostri marchi”.

“Tali risultati – ha spiegato ancora Angelozzi – sono stati possibili anche grazie alla migrazione, completata la scorsa estate, di Better.it e Lottomatica.it sulle nostre piattaforme tecnologiche e di prodotto”. Inoltre – ha concluso l’amministratore delegato di Lottomatica – con l’offerta pubblica iniziale recentemente completata e il miglioramento del rating da parte di Standard & Poor’s a BB- da B, e da parte di Moody’s a Ba3 da B1, siamo pronti a iniziare una nuova entusiasmante fase del nostro percorso di crescita sostenibile”.

Dopo Standard & Poor’s venerdì scorso, infatti, ieri anche Moodys ha deciso di alzare il rating di Lottomatica. Un miglioramento che evidenzia la valutazione positiva sulla recente IPO e i risultati realizzati dal gruppo, in particolare con riferimento al rafforzamento finanziario complessivo e alla riduzione del debito. Infine, oggi la società ha avviato le attività per il rifinanziamento delle obbligazioni senior garantite con scadenza 2025, per un ammontare complessivo di 1.115 milioni di euro.