MeglioQuesto in rally dopo i conti dei 9 mesi

Seduta da protagonista a Piazza Affari per MeglioQuesto, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, che risulta il miglior titolo dell’indice FTSE Italia Growth. A spingere gli acquisti sono i risultati al 30 settembre 2023, che hanno visto ricavi a 68,6 milioni di euro (+32%) ed EBITDA a 8,6 milioni euro (+12%).

“Gli effetti delle azioni di efficientamento già attuate e in corso sono attesi con maggiore evidenza già alla fine del 4Q2023 – ha detto Alessandro Nitti, Presidente e CEO di MeglioQuesto – Il riallineamento dell’adjusted EBITDA margin agli obiettivi di lungo termine di gruppo sopra il livello del 17% è un core focus del management per continuare l’azione di riduzione dell’IFN in un contesto di tassi di interesse che, per quanto atteso in riduzione, rimane sfidante”.



Spicca il volo Meglioquesto, che si attesta a 0,499 euro, con un aumento del 13,67%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,5293 e successiva a quota 0,6013. Supporto a 0,4573.

Il titolo MeglioQuesto è stato uno dei più penalizzati da inizio anno, mostrando un ribasso di circa il 75% da inizio 2023.

(Teleborsa)