Prysmian, contratto da 900 milioni con Clean Path New York

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha firmato un accordo del valore di circa 900 milioni con Clean Path New York per fornire sistemi in cavo sottomarino e terrestre per uno dei più grandi progetti di infrastrutture di trasmissione negli Stati Uniti.

Clean Path New York è un progetto di energia rinnovabile da 11 miliardi che comprende più di 20 nuovi progetti di generazione eolica e solare per 3.800 MW e una nuova linea interrata e sottomarina per la trasmissione di energia di circa 280 km. Insieme questi assets permetteranno di fornire ogni anno oltre 7,5 milioni di megawattora di energia priva di emissioni a più di 1,5 milioni di cittadini di New York. Clean Path New York è una collaborazione pubblico-privata tra Invenergy, energyRe e New York Power Authority.



In base all’accordo, Prysmian Group sarà responsabile della progettazione, realizzazione, installazione e collaudo di un sistema in cavo unipolare ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 400 kV con isolamento in XLPE, a condizione che Clean Path New York emetta la sua notice to proceed nella primavera del 2024.

“Siamo orgogliosi di supportare il Clean Path New York nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici dello Stato di New York, ovvero diventare carbon-free al 70% entro il 2030 – ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group –. Clean Path New York è uno dei maggiori progetti di infrastrutture di trasmissione a essere realizzato nello Stato di New York e una delle prime interconnessioni ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 400 kV a essere costruita da Prysmian a livello globale. Questo accordo consolida la leadership di Prysmian Group nel mercato dei cavi sottomarini e terrestri, sottolineando la continuità del suo ruolo e l’impegno a favore della transizione energetica del Nord America” ha concluso Ozmen.

“Grazie a questo accordo con Prysmian, Clean Path New York si assicura la tecnologia per fornire elettricità ai newyorkesi”, hanno affermato Shashank Sane, Executive Vice President of Trasmission di Invenergy e Glenn Goldstein, Presidente di Clean Path New York per energyRe. “La trasmissione in corrente continua ad alta tensione può ridisegnare la rete elettrica del nostro Paese fornendo affidabilità e resilienza senza pari. Nonostante le difficoltà del settore, questo accordo rappresenta un progresso verso gli obiettivi climatici e di sostenibilità di New York“. (Teleborsa)