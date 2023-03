Borsa, Piazza Affari chiude in calo (-0,72%)

Seduta negativa sul listino di Milano

L’indice FTSE MIB ha archiviato la giornata a quota 27.710,5 punti, registrando una flessione dello 0,72% e registrando la peggiore performance fra i listini europei. Tutta colpa delle vendite sul risparmio gestito che hanno zavorrato Piazza Affari. Fineco e Banca Generali hanno perso il 4%. A Francoforte il Dax40 ha chiuso piatto (+0,01%) e a Parigi il Cac40 è sceso dello 0,12%. Londra segna una flessione dello 0,62% a 7.880,90 punti, Madrid arretra dello 0,48% a 9.421,03 punti.

Ancora una volta sulle Borse del Vecchio continente sono prevalse le preoccupazioni generate da Wall Street. In particolare, gli investitori temono le prossime strette monetarie delle banche centrali ed attendono di conoscere i numeri del mercato del lavoro statunitense, che saranno diffusi domani. Come se non bastasse ad alimentare la volatilità sui listini, nell’ultima settimana, negli Usa le richieste di sussidi di disoccupazione sono salite ai massimi da Natale, a 211.000, quando le attese erano per un dato a 195.000 dalle 190.000 della settimana precedente.

Migliori a Piazza Affari

PRYSMIAN

Chiude on rialzo del 3,14%. E’ miglior blue chip. Il più grande produttore di cavi al mondo ha chiuso il 2022 con un margine lordo in crescita del 52,5% e un netto miglioramento dei margini (al 9,3% dal 7,7%), grazie alla spinta arrivata da transizione energetica, elettrificazione e digitalizzazione.

STM

Chiude in rialzo dell’1,1%. Akros conferma la raccomandazione Accumulate e il TP a 48 €. Per gli analisti il miglioramento dell’Outlook da parte di Moody’s è una notizia positiva, anche se STM non ha necessità di rifinanziamento per il momento data la posizione finanziaria netta positiva e il flusso di cassa positivo.

I PEGGIORI

BUZZI UNICEM

Chiude in calo del 4,5% sulla notizia che la National Agency for the Prevention of Corruption (Napc) ucraina ha deciso di mettere nella ‘blacklist’ il gruppo cementiero per la sua attività in Russia, secondo quanto dicono i trader.

DIASORIN

Perde il 2,87€, Bnp Paribas ha tagliato il giudizio a Underperform, dal precedente Neutral.

FINCANTIERI

Scnde del 5,9%. Equita ha ridotto il target price da 0,49 euro a 0,47 euro, giudizio Hold.

VALUTE ED ENERGIA

Sul mercato valutario, l’euro viene scambiato a 1,0579 dollari (1,0554 in avvio e 1,0557 ieri in chiusura).

Per quanto riguarda il petrolio, il contratto consegna maggio sul Brent sale dello 0,47% a 83,05 dollari al barile e quello scadenza aprile sul Wti dello 0,59% a 77,11 dollari al barile.

Infine, sulla Borsa di Amsterdam il prezzo del gas guadagna il 6% a 44,9 euro al megawattora.