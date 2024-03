Rai Way approva piano al 2027 con utile a 92 milioni

Il CdA di Rai Way, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai, ha approvato il Piano Industriale 2024-2027, che punta a rafforzare il ruolo della società nella distribuzione media e nelle infrastrutture digitali. La società spiega che il business tradizionale continua ad offrire opportunità di crescita, laddove la diversificazione consentirà un ulteriore sviluppo nel medio-lungo termine, e vede una crescita per linee esterne come acceleratore della strategia.

I principali obiettivi al 2027 a parità di perimetro (CAGR 2023-27) sono: Ricavi core a 316 milioni di euro (+3.8%), con un contributo delle iniziative di diversificazione superiore a 10 milioni di euro ; Adjusted EBITDA a 207 milioni di euro (+3,5%). Ulteriore contributo atteso dalle iniziative di diversificazione una volta a regime (oltre l’orizzonte di piano) superiore a 15 milioni di euro ; Utile Netto a 92 milioni di euro (+1,4%); Investimenti di sviluppo pari a circa 240 milioni di euro , di cui circa 100 milioni di euro su business e asset tradizionali e circa € 140m in iniziative di diversificazione.

Unitamente agli investimenti di sviluppo di natura organica, l’allocazione del capitale prevede: continuità nella politica di dividendi sostanzialmente pari al 100% degli utili generati, per una distribuzione complessiva nell’arco di piano di circa 350 milioni di euro ; impegno a perseguire crescita per linee esterne come strumento per rafforzare ed accelerare gli obiettivi di Piano.

I principali risultati al 31 dicembre 2023 (vs 31 dicembre 2022) vedono: Ricavi core a 271,9 milioni di euro (+10,8%), Adjusted EBITDA a 180,3 milioni di euro (+19,4%), Utile netto a 86,7 milioni di euro (+17,7%), Indebitamento finanziario netto per 104,9 milioni di euro (105 milioni di euro al 31 dicembre 2022)

Proposto un dividendo di 32,22 €cent/azione, corrispondente ad un valore complessivo sostanzialmente in linea con l’Utile Netto 2023 e ad un dividend yield del 6,7%.

“I risultati del 2023 hanno pienamente rispettato le previsioni, che erano state progressivamente aumentate nel corso dell’anno – ha commentato l’AD Roberto Cecatto – Indicizzazione all’inflazione, contributo delle reti broadcast regionali e attento controllo dei costi hanno spinto l’Adjusted EBITDA ad una crescita del 19,4% e portato la generazione di cassa ricorrente a 114 milioni di euro”.

“Ed ancor più importante, oggi abbiamo approvato il Piano per i prossimi 4 anni – ha aggiunto – Un percorso industriale chiaro che, oltre a cogliere ulteriori opportunità nei business tradizionali, definisce un’evoluzione del posizionamento di Rai Way sinergica con asset e competenze societarie. L’infrastruttura che stiamo sviluppando – moderna, integrata ed interconnessa – sta riscuotendo l’interesse dei clienti impegnati nel processo di transizione digitale. Riteniamo inoltre che questo Piano indirizzi le leve idonee a far emergere il reale valore della Società. I benefici andranno anche oltre le crescite stimate per il 2027, garantendo sostenibilità e sviluppo nel lungo termine”.

