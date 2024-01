Rai Way, rumors: investitore attivista Clearway acquista quota

L’investitore attivista Clearway Capital ha acquisito una quota di minoranza in Rai Way, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai, con l’obiettivo di fare pressione per una fusione con EI Towers. Lo scrive Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione.

Clearway intende fare pressioni sul consiglio di amministrazione di Rai Way per fondersi con EI Towers, che è controllata dal fondo infrastrutturale F2i SGR, mentre la quota restante è detenuta da MFE-MediaForEurope.

Un buon investimento

Clearway, con sede a Francoforte e fondata dall’italiano Gianluca Ferrari, ritiene sottovalutate le azioni di Rai Way e ritiene che una fusione potrebbe sbloccarne il potenziale, hanno affermato le fonti.

Intanto, si muove al rialzo Rai Way, che si attesta a 5,02 euro, con un aumento del 2,34%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,155 e successiva a 5,43. Supporto a 4,88.

(Teleborsa)