Ross Stores migliora guidance su utile annuale

Ross Stores, catena statunitense di grandi magazzini discount, ha riportato un utile per azione pari a 1,33 dollari nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2023 (terminato il 28 ottobre), in aumento rispetto a 1,00 dollari per azione di un anno fa. L’utile netto è salito a 447 milioni di dollari (vs 342 milioni), mentre le vendite sono state di 4,9 miliardi di dollari (vs 4,6 miliardi di dollari dell’anno precedente, con un aumento comparabile delle vendite in negozio del 5%).

“Siamo lieti che sia le vendite che gli utili abbiano superato le nostre aspettative per il trimestre poiché i clienti hanno risposto favorevolmente agli straordinari valori che abbiamo offerto nei nostri negozi – ha commentato la CEO Barbara Rentler – Il margine operativo per il periodo è stato dell’11,2%, in aumento rispetto al 9,8% dell’anno scorso, poiché l’effetto leva derivante dallo stesso incremento delle vendite in negozio e dai minori costi di trasporto è stato parzialmente compensato da incentivi e salari più elevati”.

Approccio cauto

Guardando al futuro, la Rentler ha affermato: “Continuiamo a dover affrontare volatilità macroeconomica, inflazione persistente e, più recentemente, incertezza geopolitica. Inoltre, nel quarto trimestre ci troviamo di fronte ai nostri confronti delle vendite trimestrali più difficili rispetto al 2022. Di conseguenza, riteniamo che sia prudente mantenere un approccio cauto nel prevedere la nostra attività e stiamo ribadendo la nostra precedente guidance sulle vendite per il quarto trimestre”.

Ross Stores prevede ora che l’utile annuo per azione sarà compreso tra 5,30 e 5,36 dollari, rispetto ai 5,15-5,26 dollari previsti in precedenza.

(Foto: Priscilla Du Preez su Unsplash)

(Teleborsa)