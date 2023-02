Lusso, il gruppo Kering sfonda 20 miliardi di ricavi nel 2022

Kering sfonda 20 miliardi di ricavi nel 2022

(Teleborsa) – I ricavi del gruppo Kering sono aumentati del 15% lo scorso anno, superando i 20 miliardi di euro, grazie alle vendite in Europa occidentale e in Giappone.

Il gruppo francese del lusso nel 2022 ha registrato un utile netto in crescita del 14% a 3,6 miliardi, mentre l’utile operativo è salito a 5,6 miliardi. Il dividendo proposto sale a 14 euro per azione.

“Queste buone prestazioni non sono state uniformemente all’altezza delle nostre ambizioni e del nostro potenziale” sottolinea in una nota il presidente e ceo, François-Henri Pinault. “In un contesto che rimane incerto, non ho dubbi che il 2023 sarà un altro anno di successo per le nostre maison e di crescita per il nostro gruppo”, aggiunge.

Il colosso della moda gestisce marchi come Gucci, Saint Laurent e Alexander McQueen. Gucci, il suo brand più rilevante, ha sofferto l’impatto del Covid-19 in Cina, annunciando, nel quarto trimestre, ricavi in calo del 14%, su base comparabile rispetto allo stesso periodo del 2021.

Per Yves Saint Laurent le vendite, nel quarto trimestre, sono aumentate del 4% su base comparabile, grazie al buon andamento della rete di vendita a gestione diretta.