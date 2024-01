Saipem tranquillizza i mercati: nessun danno alla nave con l'incidente

Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha confermato che la nave posatubi Castorone operante al largo delle acque del Western Australia “non ha subito alcun danno“.

Una lesione localizzata della condotta durante la posa è “un evento che può accadere e come tale Saipem ha in atto procedure approvate e risorse a disposizione per interventi e riparazioni”, si legge in una nota che fornisce aggiornamenti sull’incidente che ieri ha fatto crollare il titolo in Borsa (-12,72%).

Dalle prime valutazioni emerge che la causa dell’incidente potrebbe essere un’anomalia del software oggetto dell’investigazione, specifica la società. Oltre all’investigazione, sono in corso i piani per i lavori di riparazione della linea principale con la “sicurezza come priorità”. (Teleborsa)