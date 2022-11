I risultati di Technogym

I conti di Technogym continuano a crescere nei primi nove mesi del 2022. Il fatturato è infatti salito del 17,4% (+14,2% a cambi costanti) a 498,7 milioni rispetto ai 424,8 milioni dei primi nove mesi del 2021. A spingere i conti verso l’alto di conferma il settore delle vendite agli operatori professionali (BtoB), cresciuto di oltre il 30% e che rappresenta oltre i tre quarti dei ricavi di Technogym (380,5 milioni di euro).

Il consiglio di amministrazione ha esaminato ieri i ricavi consolidati dei primi nove mesi dell’esercizio 2022 e ha spiegato in una nota che la crescita del fatturato è dovuta «al forte recupero di tutti i segmenti BtoB, mentre il segmento di clientela BtoC registra un fatturato doppio rispetto al livello pre-pandemia». Il cda segnala anche che la crescita è stata a doppia cifra in pressoché tutte le aree geografiche «a riprova della validità della strategia di lungo termine di Technogym».

L’analisi su Technogym

«I risultati dei primi nove mesi del 2022 continuano a confermare il nostro percorso di crescita sostenibile, profittevole e di lungo termine», ha spiegato Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato della società. «Technogym, facendo leva su ricerca e innovazione, continua – sottolinea Alessandri – a sviluppare il suo ecosistema, rendendolo sempre più forte e unico con l’obiettivo di offrire alle persone l’esperienza Technogym in ogni luogo ed ogni momento. Lo sport e il fitness sono forti macro-trend per i consumatori e delle vere e proprie priorità per i governi e le aziende. Questo scenario offre a Technogym la possibilità di realizzare la propria visione: essere l’unico wellness solution provider end to end al mondo».