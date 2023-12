Technogym, socio saudita mette le ali al titolo: Nif acquista il 6% del capitale

Nif Holding, società indirettamente e interamente controllata dalla saudita Neom Investment Fund Company, ha completato il processo di reverse accelerated bookbuilding, per l’acquisto di circa 8,8 milioni di azioni ordinarie di Technogym, azienda italiana produttrice di attrezzature sportive, al prezzo di 9,20 euro per azione. Inoltre, Nif ha sottoscritto un accordo per l’acquisto di circa 3,3 milioni di azioni ordinarie.

I dettagli dell’operazione

Il valore totale dell’operazione è di circa 111,1 milioni di euro. Al termine dell’operazione, Nif deterrà circa il 6% del capitale sociale e il 4,5% dei diritti di voto di Technogym. “Nif crede nel potenziale di creazione di valore di Technogym, data la storia di crescita costante dell’azienda e la sua posizione leader nel mercato del fitness e della salute a livello globale sin dalla sua fondazione nel 1983”, afferma Nif in una nota.

La notizia fa volare il titolo Technogym quotato a Piazza Affari. Dopo aver toccato un rialzo di circa il 10%, il titolo ha chiuso in progresso del 6,88% a 8,54 euro.

Il progetto della città del futuro

Nif, che è stata assistita da Jp Morgan e Rothschild, sta per Neom investment fund ed è il ‘braccio’ di investimento creato da Neom Company, la società di proprietà del fondo sovrano saudita Pif che dovrà costruire la futuristica città di Neom, una metropoli su cui verranno investiti 500 miliardi di dollari e che dovrebbe vedere la luce nel 2025, occupando una superficie simile a quella del Belgio, lungo 170 chilometri di costa del Mar Rosso, nella provincia di Tabuk, a sud della Giordania. Un progetto al limite della fantascienza, fortemente voluto dal principe ereditario Mohammad bin Salman, l’uomo forte di Riad.