Piazza Affari è piatta La resurrezione di Mps. Corre Leonardo

La Germania sempre più giù

Mercato azionario parte intorno alla parità. Piazza Affari ancora esitante all’inizio della settimana, reduce da quattro ribassi consecutivi, in attesa di cogliere qualche indicazione positiva sul fronte dell’economia. In mattinata invece ancora segnali negativi dalla Germania, con la produzione industriale di giugno scesa al minimo da sei mesi. Sul listino ottimo rialzo per Monte Paschi (+6,2%) premiata dopo una semestrale con utili in forte crescita. Bene Leonardo (+1,8%) dopo che S&P ha rivisto al rialzo il rating. Tra le blue chip bene anche Saipem (+0,7%) dopo che l’a.d. Puliti in un’intervista ha affermato di voler arrivare alla distribuzione di dividendi in 1-2 anni.

INFLAZIONE Il dato sotto osservazione di questa settimana sarà senza dubbio quello di giovedì sull’inflazione statunitense di luglio. Il consensus si attende un rimbalzo dal 3% al 3,3%, mentre il 3,2% è quanto prezzato dagli inflation swap. Tale rimbalzo dovrebbe essere sostenuto dal recente rialzo dei prezzi dei carburanti. L’inflazione base è invece attesa dal consenso rimanere stabile al 4,8%, in linea con il dato di giugno. Ulteriori indicazioni sull’andamento a tendere potrebbero poi giungere venerdì dai prezzi alla produzione, attesi anch’essi in accelerazione (0,7% da 0,1%).

ASIA PACIFICO E’ in calo dello 0,7% l’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen. Perdono terreno soprattutto le società della farmaceutica: i media cinesi stanno dando risalto alle notizie sugli arresti di dirigenti sanitaria corrotti. Il Nikkei di Tokyo è in lieve rialzo nel giorno della pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della banca centrale, quella conclusasi il 28 luglio con un’inaspettata apertura sul tema del controllo della curva dei tassi. Un membro del board afferma di ritenere vicino il target di inflazione al 2%, un altro la pensa esattamente al contrario. La maggioranza ritiene che ci sia bisogno di lasciare in negativa i tassi. Il cross dollaro yen è in rialzo dello 0,3%. Sale la borsa dell’India, BSE Sensex +0,3%.