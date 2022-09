Vendita di Ita, passi avanti dal tavolo di confronto con Certares

La vendita di Ita

È terminato l’incontro tra i vertici di Ita e i rappresentanti di Certares, Delta e Air France. In base a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, gli incontri odierni con Certares Delta e Air France “sono andati molto bene”. “C’è stato un clima di piena collaborazione e si continuerà a lavorare in armonia con un obiettivo comune auspicando che sia presa una decisione in tempi brevi”, hanno fatto sapere al termine dell’incontro.

Dopo la riapertura della data room, la cordata formata dal fondo d’investimento statunitense Certares e dalla compagnia americana Delta Air Lines ha avuto accesso a tutti i documenti di Ita. L’incontro di oggi è stato, quindi, un’altra tappa decisiva nella lunghissima trattativa che dovrebbe portare alla privatizzazione della compagnia italiana.

Ma sono ancora tanti gli aspetti ancora non risolti. Ci sono da chiarire, per esempio, le rotte e i dipendenti di cui avrà bisogno il vettore tricolore. Poi le necessità finanziarie, da coprire tramite aumenti di capitale dedicati da parte del Tesoro e del fondo d’investimento. Certares aveva valutato la compagnia 700 milioni di euro per il 50,1%.