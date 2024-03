Bitcoin sfonda quota 73mila dollari. Trump: "Lo uso anche io"

Il Bitcoin sfonda 73mila dollari di valore che vuol dire il 70% di crescita rispetto a inizio anno. L’ultimo balzo (da 67 a 73mila) è legato anche alle parole di Donald Trump, candidato alle presidenziali in campo repubblicano, che ha promesso di non mettere i bastoni tra le ruote allo sviluppo del settore: «Vedo che il Bitcoin è molto utilizzato», ha dichiarato il tycoon, specificando che di tanto in tanto si fa «pagare con la valuta digitale». In aumento l’utilizzo delle crypto per i pagamenti di attività illecite

Certo i problemi non mancano. Infatti si sono moltiplicati gli avvertimenti sull’ aumento dell’utilizzo di criptovalute nel mondo criminale. L’Ufficio federale della polizia Sizzera ha dichiarato che Bitcoin e altre criptovalute sono sempre più utilizzate per pagare attività illecite come truffe, operazioni di riciclaggio e, addirittura, attività terroristiche. Si tratta di un aumento che coincide con la crescita della popolarità delle criptovalute come monete di scambio alternative a quelle del sistema finanziario e monetario mondiale.

Il boom dopo il via libera agli Etf spot dalla Sec

Da quando la Sec americana ha concesso a Bitcoin lo statuto di Etf le principali istituzioni finanziarie come BlackRock hanno potuto concedere ai propri clienti la possibilità di investire in Bitcoin in maniera sicura ed efficace, senza dover sottomettersi a spese di transazione eccessive, tipiche delle principali piattaforme di scambio di criptovalute.

Ma secondo gli analisti si tratta solo dell’inizio. La Sec sta infatti pianificando di concedere anche a Ethereum (la numero 2 nel mondo delle cripto) di essere scambiata in borsa come Etf, spianando la strada all’approvazione di altre candidate come Solana e la sua moneta Sol. Tutte le crypto infatti sono cresciute vertiginosamente da inizio. E, nonostante le incertezze è possibile che il valore delle moneta digitale continui a crescere.