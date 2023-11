Borsa Milano azioni da comprare e vendere oggi 17 novembre secondo gli analisti

INTEGRAE SIM: si aggiudica premio speciale di Assonext.

Integrae Sim si è aggiudicata il premio speciale di Assonext, l’Associazione di categoria delle Società quotate e quotande sul mercato Euronext Growth Milan, assegnato presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, in occasione degli Assonext Awards 2023. L’evento, ha rappresentato un’occasione unica per celebrare le eccellenze di Euronext Growth Milan, attirando una vasta gamma di partecipanti, tra cui imprenditori di spicco, manager di rilievo, rappresentanti istituzionali, professionisti del settore finanziario, accademici di fama e autorevoli firme del giornalismo. Integrae Sim è stata premiata per il costante impegno nelle operazioni di Capital Markets, in grado di portare valore al mercato finanziario italiano. Integrae Sim è leader per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan, distinguendosi negli anni per le grandi capacità di trovare soluzioni finanziarie a favore dello sviluppo delle imprese. Nella stessa serata, sono stati conferiti i premi a GREEN OLEO come Best ESG Identity, REDELFI come Best Performance e REWAY GROUP come Best M&A. Le tre società hanno intrapreso con successo il percorso in Borsa con l’assistenza di Integrae Sim.