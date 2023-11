Opportunità di trading in Borsa analisi dell'azione Hera

Ieri, in una sessione piuttosto fiacca, tra i titoli positivi ieri HERA ha chiuso con una performance del +1.36% a 2.8340Euro, proseguendo nel recupero in atto dai 2.4980Euro di fine ottobre (+13% in quattro settimane). La multiutility italiana aveva aperto il 2023 a 2.5390Euro per poi scendere in marzo a 2.3140euro, salendo quindi a 3.0370 in maggio, valore che resta il massimo da inizio anno, inserendosi poi in una fase di stallo – tuttora in corso – svolta sostanzialmente nella fascia 3.00/2.45Euro. Tale fase è attesa proseguire nelle prossime settimane, con risalite a 2.90/2.95Euro e ribasso a 2.55Euro, in quanto i prezzi nell’immediato sono ingabbiati in una fase triangolare in circa 50centesimi. La resistenza settimanale di breve si trova sui 3.00Euro (superata indica prosecuzione per area 3.26Euro), mentre il supporto settimanale che sostiene il titolo transita a 2.50Euro.