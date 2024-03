Piazza Affari al rallentatore. Cade Webuild mentre Tim argina la caduta

Borse piatte dopo l’uscita dell’indice Ifo in Germania. L’indicatore che segnala la fiducia delle imprese è salito a 87,8 punti, oltre le stime degli analisti che prevedevano un aumento a 86 punti. Piazza Affari +0,05%, Francoforte +0.14. La migliore Madrid +0,3%

Titoli

Tim: tenta un timido recupero dell’1,4% dopo il crollo del giorno prima.

Webuild -7%. Unicredit ha messo in vendita 50,9 milioni di azioni, circa il 4,99% del capitale. Fonti vicine all’operazione parlano di un prezzo di 2,20 euro per azione.

Brunello Cucinelli -1,5%. Snam +1%.

BPER Il principale azionista, Unipol , ha indicato Gianni Papa nella lista per sostituire l’attuale amministratore delegato della banca Piero Montani, in occasione della prossima assemblea del 19 aprile.

Banca Popolare di Sondrio . Il consiglio ha approvato all’unanimità la lista per la sostituzione di cinque consiglieri per il triennio 2024/2026.

Enel ha chiuso il 2023 con incrementi a doppia cifra dell’Ebitda e dell’utile netto ordinari e ha prodotto una generazione di cassa record in aumento del 63%, centrando i target che aveva rivisto al rialzo a novembre. Non è momento di discutere di dividendo straordinario legato alle recenti cessioni di asset, ha detto l’AD Flavio Cattaneo, secondo il quale “ragionevolmente” la remunerazione degli azionisti per il 2024 potrà crescere ulteriormente.

Eni ha ricevuto l’autorizzazione dal dipartimento per la Sicurezza Energetica del Regno Unito (Desnz) per una infrastruttura di trasporto di CO2 per il progetto HyNet North West, di cui è operatore per il trasporto e stoccaggio di CO2.

StM -1,8Il consiglio di sorveglianza ha proposto di rinnovare il mandato all’ad uscente Jean Marc Chery.

Enav punta ad acquisire aeroporti in Italia che siano alla portata dell’azienda anche se al momento non sono state avviate due diligence o colloqui per rilevare singoli asset, secondo l’AD Pasqualino Monti.

Banco BPM . Fitch ha aggiornato i rating aumentando di un notch quelli del debito Senior Preferred e Senior Non-Preferred.

Banca Sistema . Dal 31 marzo 2024 rispetterà i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata: CET1 ratio: 9,40%; Tier1 ratio: 10,90%; Total capital ratio: 12,90%. Lo ha comunicato la banca dopo aver ricevuto da Bankitalia gli esiti dello Srep 2023.