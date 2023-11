Piazza Affari in rialzo con le banche. Il piano non accende Enel

Nelle prime battute, infatti, la migliore è Parigi seguita da Francoforte e Milano. Più indietro Londra (+0,1%). Alla vigilia la presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, ha smorzato le attese di chi immaginava a breve un taglio dei tassi, lasciando la porta aperta a ritocchi nel caso in cui l’inflazione dovesse tornare a surriscaldarsi. E questo in linea a quanto emerso dai verbali dell’ultima riunione Fed, diffusi ieri sera, dove emerge l’intenzione della Banca centrale Usa di «procedere con cautela» e mantenere a lungo i tassi alti pur di domare i prezzi. Tutto questo, almeno per ora, non ha zavorrato i listini, che guardano anche alle possibili schiarite del conflitto in Medio Oriente.

A Piazza Affari recuperano le banche dopo gli scivoloni della vigilia, con Mps (+1,2%), Banco Bpm (+1,2%) e Bper (+1,3%) che registrano l’infornata di giudizi positivi emessi da Moody’s, a testimonianza dello stato di salute positivo del settore del credito. Bene anche il lusso con Moncler (+1,3%), mentre il mercato accoglie con freddezza il nuovo piano industriale di Enel (-1%).

I verbali diffusi ieri sera mostrano che i responsabili della politica monetaria sostengono in modo convinto l’approccio più volte manifestato: tassi in alto per più tempo. Il board si aspetta di rimanere in una fase di attesa per valutare appieno gli effetti ritardati della politica monetaria.

“Tutti i partecipanti hanno ritenuto opportuno che la politica rimanga restrittiva per un certo periodo di tempo fino a quando l’inflazione non sarà chiaramente scesa in modo sostenibile verso l’obiettivo del Comitato”, si legge nei verbali.

I funzionari della Fed non hanno dato alcuna indicazione di voler prendere in considerazione tagli dei tassi. Al contrario, hanno continuato a vedere dei rischi per il raggiungimento del loro obiettivo di inflazione e hanno persino osservato che un ulteriore inasprimento potrebbe essere “appropriato” se i dati futuri mostrassero progressi insufficienti.

Tutti i membri del comitato per la fissazione dei tassi hanno convenuto che la banca centrale dovrebbe procedere con cautela, dato quello che i verbali descrivono come un “alto grado di incertezza” nelle prospettive economiche degli Stati Uniti.

“La Fed continuerà a parlare di inflazione, mentre attende pazientemente che si manifestino tutti gli effetti dei precedenti rialzi dei tassi”, scrive Jeffrey Roach, capo economista di LPL Financial. “I mercati dovrebbero aspettarsi che Powell e gli altri membri del comitato mantengano un tono da falco, ma ciò non implica necessariamente che la Fed effettuerà ulteriori rialzi”.