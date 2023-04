Borsa di Milano in rialzo. Riflettori sulle banche aspettando Wall Street

Attesa per le trimestrali Usa

I mercati azionari europei hanno aperto in rialzo mentre gli investitori continuano a valutare la salute dell’economia globale. L’indice Dax della borsa di Fraancoforte guadagna lo 0,25% dopo i primi minuti, l’Ftse di Londra lo 0,29%, il Cac di Parigi lo 0,22%. A Milano l’FtsEmib sale dello 0,3%. Dominano le banche: Unicredit è in rialzo dell’1,5%, Monte Paschi +2%. Tornano d’attualità le ipotesi di aggregazioni: salgono le chance di una fusione Banco BPM-Unicredit, anche se il governo non la gradisce. Non decolla l’ipotesi Banco BPM-Monte Paschi.I mercati dell’Asia-Pacifico sono misti dopo la notizia che l’economia cinese è cresciuta più del previsto al 4,5% su base annua, superando le stime di una crescita del 4%. I futures sulle azioni statunitensi sono rimasti invariati in nottata dopo la chiusura positiva del mercato ufficiale ieri sera, all’avvio di una settimana ricca di utili societari. Johnson & Johnson, Bank of America e Goldman Sachs annunciano le loro trimestrali oggi prima della campanella a Wall Street.

Amplifon

Demant ha aumentato le stime sull’anno in corso dopo un’ottima performance sul primo trimestre. Positiva ricaduta per Amplifon su cui Websim attende un solido trimestre. Raccomandazione è INTERESSANTE, target price 39 euro.