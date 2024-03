Oppoertunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione De Longhi

Ieri il titolo DE LONGHI aveva aperto nettamente al rialzo ed a metà mattinata la performance era del +6%. Poi il riassorbimento del movimento riportava le valutazioni a 32.56Euro, per un rialzo limitato allo 0.87%. Lo strappo rialzista, evidente in grafico, è partito dai minimi di febbraio, e da inizio 2024 l’apprezzamento in Borsa è del +23.87% (da 27.64 a 34.24Euro di ieri).