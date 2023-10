Piazza Affari chiusura in tono minore. Nexi mai così male

Finale di settimana negativo. Nonostante la vivacità delle piazze asiatiche e l’inflazione di settembre confortante per la Fed, sono state per lo più alcune trimestrali (Sanofi su tutte ma anche NatWest e Remy Cointreau) a orientare ancora al ribasso l’umore degli operatori. “Il pessimismo continua a prevalere alimentato dalla deludente stagione degli utili e dalle continue preoccupazioni geopolitiche” sottolineano gli analisti di ActivTrades. Piazza Affari ha chiuso a -0,8%, dopo aver toccato anche un minimo a -1%. La performance ha portato in negativo dello 0,4% il bilancio settimanale Parigi è stata la peggiore (-1,3%)con il ko di Sanofi (-18%). A Francoforte (-0,3%) vendite sul comparto auto e sull’aerospaziale.

Riscatto Saipem crollo Nexi

Fra i titoli sotto la lente, troviamo Saipem +4% che ha riscattatola caduta del giorno precedente, FinecoBank +2%. Unicredit la Bce ha approvato la seconda tranche da 2,5 miliardi di euro del buyback azionario 2023. Moncler -6% I ricavi nel terzo trimestre pur in crescita hanno deluso le attese. SocGen, Mediobanca, JPMorgan Goldman Sachs tagliano il target. StM -3% Jefferies, BNP Paribas, Cowen e JPMorgan abbassano il target price. Amplifon -2,5%, sui minimi da febbraio. Nexi -3%, si avvia a chiudere la peggior settimana da tre anni con un -18%.

Acquisti sui Btp

Si intensificano gli acquisti di BTP: decennale a 4,79%. Spread 196 pb. Settimana positiva per il decennale, con un guadagno dell’1% circa.Stasera DBRS si esprimerà sul rating dell’Italia. Il giudizio è attualmente BBB con outlook stabile. Gli analisti non vedono particolari rischi di revisione, dopo che la settimana scorsa S&P Global ha confermato il rating.

Sul mercato valutario, euro/dollaro stabile a 1,059 (1,057 ieri). Petrolio in rialzo di un punto percentuale con il Brent dicembre a 88,9 dollari al barile e il Wti dicembre a 84 dollari al barile. Gas naturale stabile a 50 euro al megawattora (-0,2%