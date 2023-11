Piazza Affari in rialzo Mps non si ferma. Giù i tassi dei Btp

Le Borse europee trovano il rimbalzo, all’indomani di una seduta negativa che aveva spento l’entusiasmo dei giorni precedenti, con il greggio che ieri ha toccato i minimi da luglio e non ha ancora rialzato la testa. A Milano il Ftse Mib è in rialzo di 0,4% nel giorno della “pagella” di Moody’s sul debito italiano, quando sono in rialzo anche tutti gli altri indici.

Occhi puntati su Moody’s

In Italia occhi puntati sul rating dell’agenzia americana, che al momento è Baa3 ed è solo un gradino sopra il cosiddetto livello spazzatura. Il Paese ha già superato gli esami di S&P, Dbrs e Fitch e gli analisti si aspettano che Moody’s confermi la sua valutazione con “una probabilità non trascurabile – secondo gli analisti di Unicredit – che l’outlook passi da negativo a stabile”. Resta alta l’attenzione degli investitori, a livello globale, sui dati dell’economia e sulle mosse delle banche centrali, con le speranze di un taglio dei tassi dei interesse, alimentate dal calo dell’inflazione americana di ottobre e anche da una serie di dati economici deboli negli Usa, a partire da quello sul lavoro, con le richieste dei sussidi di disoccupazione ai massimi da due mesi. Oggi sono attesi i discorsi di una serie di banchieri della Bce, compreso quello a Bruxelles della presidente, Christine Lagarde (in mattinata). Sul fronte macroeconomico, arriverà il dato sull’inflazione armonizzata Ue di ottobre, mentre oltreoceano si attendono una serie di trimestrale tra cui Cisco, Tencent, Infineon, Walmart, Alibaba, Applied Materials. Da segnalare l’aperutra negativa di Hong Kong, con il crollo di Alibaba, che ha ha deciso di annullare il piano di scorporo del suo ramo cloud.

Male Generali dopo i conti

Sul Ftse Mib mini-tonfo di Generali (-1,7%), dopo la diffusione dei conti degli ultimi 9 mesi e la conferma dei target, ma con risultati “leggermente inferiori alle attese a livello di utile operativo e di net income adjusted”, spiegano gli analisti di Equita. In calo anche Stellantis (-0,61%) mentre viaggiano in terreno positivo le banche con Mps sul podio (+2%). Bene anche Bper (+1,3%) e Banco Bpm (+1%), così come Pirelli e Nexi

Btp gù i rendimenti

Il rallentamento superiore alle attese dei prezzi all’importazione negli USA ha favorito la ripresa dei bond governativi: Treasury Note decennale a 4,45%. Biennale 4,85%.

In Eurozona: Bund decennale a 2,56%. BTP decennale a 4,26%. Spread 173 pb, entrambi sui minimi da due mesi. Si attende la revisione del rating sovrano italiano da parte di Moody’s in agenda stasera. “Salvo sorprese i tassi di interesse non saliranno più” ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau. L’inflazione “sta chiaramente scendendo”, e anche se gli aumenti dei tassi “non sono piacevoli, sono efficaci”, e riporteranno l’inflazione verso l’obiettivo del 2%, ha detto.

Ancora non si può dire che sia l’opinione di tutta la Bce, ha precisato, ma “a meno di altri shock i tassi non saliranno più”.