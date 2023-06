Piazza Affari guardinga. Tim festeggia. Giù Moncler

Piazza Affari apre in calo

Apertura in calo per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che segna una flessione dello 0,30% nei primi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni. Deboli le Borse asiatiche, sui timori di un rallentamento della crescita cinese malgrado le manovre di politica monetaria della Banca centrale di Pechino. Chiusura in calo alla vigila anche per Wall Street, con il Dow Jones che ha ceduto lo 0,32% mentre il Nasdaq composito ha perso lo 0,68%.

Tim in controtendenza

Miglior blue chip di questo avvio di seduta a Milano, è Tim. Il titolo reagisce alle indiscrezioni sul prossimo avvio della trattativa sulla vendita della società di gestione della rete, ad un consorzio guidato dal fondo KKR. A quest’ultimo soggetto potrebbe affiancarsi il fondo F2i. Moncler penalizzato dalla notizia di un dirigente che vende azioni

Le banche centrali ancora in prima linea

La settimana finanziaria dovrebbe entrare nel vivo questo pomeriggio con la riapertura di Wall Street, rimasta chiusa ieri a seguito della festività che ricorda la liberazione degli schiavi nel 1.865. Il future dell’S&P500, l’indice di riferimento della borsa degli Stati Uniti, è in lieve calo a qualche ora dal discorso di James Bullard a Barcellona: il presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis è da tempo uno dei membri del Federal Open Market Committee più esplicito e diretto nell’indicare la via della politica monetaria. Bullard anticipa di un giorno l’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, impegnato domani alle 16 nella consueta audizione alla Commissione servizi finanziaria della Camera. Riapre Wall Street Oggi riapre Wall Street dopo la festività di ieri. Le sorti del rialzo che ha portato l’S&P500 alla quinta settimana consecutiva di guadagni, sono legate a quel che arriverà questa settimana dalla banca centrale degli Stati Uniti. Nei prossimi giorni, prende la parola due volte Loretta Mister della Fed di Cleveland, una prima volta giovedì e poi venerdì. Domani parla il presidente della Fed di Chicago, Austan D. Goolsbee e giovedì mattino il governatore Christopher J. Waller.