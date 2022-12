Esportazioni, distretti agroalimentari segnano +15% a 12,5 miliardi di euro

Esportazioni distretti alimentari a +15%

Le esportazioni dei distretti agroalimentari continuano a crescere anche nel primo semestre del 2022. Dopo “gli ottimi risultati del 2021”, hanno messo a segno un +15% su base annua a 12,5 miliardi (il 32,1% in più rispetto al primo semestre 2019). E’ quanto emerge dal Monitor dei distretti agroalimentari italiani aggiornato al primo semestre 2022, curato dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. “I rincari energetici e le tensioni geopolitiche non sembrano avere effetti sulle vendite oltre confine dei prodotti agroalimentari italiani, sempre più apprezzati all’estero come sinonimo di qualità e sicurezza”, sottolinea lo studio.

Pasta e dolci quelli che fanno meglio

Il trend dei distretti, del resto, riflette quello “dell’export agroalimentare italiano nel suo complesso che, dopo il record del 2021 (oltre 50 miliardi di euro di esportazioni), segna nel primo semestre del 2022 una crescita del 18,9%”. Tra i singoli distretti, la pasta e i dolci sono quelli che hanno contribuito maggiormente alla crescita nel primo semestre del 2022, superando gli 1,9 miliardi di export in valore (+23,4%). Si distinguono anche i distretti vitivinicoli, che superano i 3,2 miliardi di euro di export in valori correnti, 361 milioni in più rispetto al primo semestre del 2021 (+12,6%). Sulla seconda parte dell’anno, infine, “pesano le incognite relative all’evoluzione dei costi energetici e dei consumi, e agli effetti dei cambiamenti climatici come siccità ed eventi estremi che stanno interessando molti settori produttivi dell’agricoltura e della trasformazione alimentare”.