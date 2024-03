La prudenza della Fed non ferma Piazza Affari. Domani la Bce

La prudenza del presidente della Fed Powell sui tassi d’interesse, che saranno ridotti solo quando l’inflazione si riavvicinerà al target del 2%, non frena le Borse europee (nè Wall Street). Piazza Affari a fine giornata la migliore insieme a Madrid, chiude così con un rialzo dello 0,66% e resta sopra quota 33mila punti, ai massimi dal maggio 2008. I listini del Vecchio Continente si preparano quindi con ottimismo all’appuntamento clou della settimana, la decisione sui tassi d’interesse della Banca centrale europea, prevista per domani.

Scivola Pirelli

Venendo ai titoli di Piazza Affari, brilla Fineco (+1,5%) che ha diffuso oggi la raccolta netta di febbraio. Ancora in buon rialzo le utility, con Terna (+1,4%) e A2A (+1,2%), e le banche con Mediobanca (+1,3%) e Intesa San Paolo (+1,4%). Sbandata per Pirelli (-3,5%%), dopo i conti, il calo del dividendo e il nuovo piano industriale. Scivola in rosso Tim (-0,5%), dopo una giornata in buon rialzo, nel giorno dei conti e della presentazione della lista del cda. Sul valutario il cambio euro/dollaro si attesta a 1,095. Il petrolio e’ in aumento con il Brent maggio a 83,7 dollari (+2%) e il Wti aprile a 80,2 dollari (+2,6%). Cala invece il gas ad Amsterdam, dove scambia a 26,03 euro al megawattora (-4%). Lo spread Btp/Bund è a 132 punti base e aggiorna i minimi da due anni. Il Bitcoin, dopo il massimo storico toccato ieri, ritraccia a 66.413 dollari (-0,7%).