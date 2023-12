Babbo Natale non abbandona Piazza Affari. Bene Saipem

Le Borse si preparano a festeggiare una chiusura di anno con guadagni considerevoli. Gli indici europei consolidano i rialzi e seguono Wall Street e Asia. Milano segna un rialzo dello 0,4%, Parigi +0,3%, Francoforte +0,23% Madrid +0,1%. Si è consolidata sui mercati la convinzione che nel 2024 le banche centrali inizieranno a tagliare il costo del denaro, a partire dalla Federal Reserve che dovrebbe invertire la rotta della politica monetaria già a marzo. Sull’azionario milanese bene i bancari.

Petroliferi ok

Gli acquisti premiano i titoli oil dopo che il petrolio ha toccato i massimi da un mese (Wti oltre i 75 dollari) in seguito agli attacchi alle navi nel Mar Rosso. In testa al listino Saipem che sale del 2,7%, positive anche Eni e Tenaris (+0,5%). Fuori dal listino principale, Fincantieri avanza dell’1% dopo l’accordo per l’acquisizione del 100% di Remazel Engineering da Advanced Technology Industrial Group, con il closing atteso entro il primo trimestre 2024. Sul valutario, il dollaro si conferma debole e vicino ai minimi da cinque mesi contro le principali valute, sui minimi da agosto contro l’euro.

Stabile l’euro

La divisa unica è scambiata a 1,1043 contro il biglietto verde, mentre l’euro/yen è a 157,7 e il dollaro/yen a 142,81. Sul fronte dell’energia, petrolio contrastato dopo i rialzi di ieri. Il Wti nel contratto consegna febbraio scambia ora a 7534 dollari (-0,3%) mentre il Brent pari scadenza è a 81,11 dollari (+0,05). Il greggio si avvia comunque a chiudere in calo l’anno per la prima volta dal 2020. Gas in rialzo del 5% a 35,8 euro. Lo spread si mantiene sotto 160 e apre stabile a 157 punti.