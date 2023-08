Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Kme

Il guppo KME – precedentemente nota come Intek Group sino a settembre 2022 – fondata nel 1886 è il primo e più importante produttore di semilavorati in rame d’Europa ed uno dei maggiori produttori al mondo di prodotti in rame e leghe di rame (piastre, bobine, tubi e barre). Ha impianti in Europa e dal 2006 ha acquisito una quota di maggioranza in Cina, nel 2014 l’espansione nel Paese tramite joint venture, dal 2017 è presente anche negli Usa.