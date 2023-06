Opportunità di trading in Borsa, analisi del titolo Poste Italiane

Ieri, lunedi 19 giugno numerosi titoli hanno provveduto a staccare il dividendo per l’esercizio 2022. Tra questi Poste Italiane che consolida la sua politica dei dividend che negli ultimi anni ha concesso rendimenti superiori al 5%. Già a novembre 2022 era stato staccato un acconto sul dividendo pari a 0,21 euro per azione ed il saldo di 0,44 euro è stato assegnato ieri con pagamento il 21 giugno. L’acconto 2024 (relativo all’esercizio 2023) è previstgo per 20 novembre 2023 (messo in pagamento il 22 novembre).