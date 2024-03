UniCredit, nuova obbligazione a 13 anni con coupon a scadenza

UniCredit avvia una nuova obbligazione direttamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana. La nuova emissione è descritta come “un’innovazione sul mercato per quanto riguarda le emissioni direttamente sul secondario”: prevede infatti una scadenza a 13 anni (11 marzo 2037), non prevede la possibilità di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente e paga un unico coupon a scadenza, pari al 59,80% lordo (che corrisponde quindi a un tasso annuale fisso lordo del 4,60%).

Dall’11 al 22 marzo inoltre, in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento del mercato di riferimento, l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione. Le quotazioni delle obbligazioni sono al corso secco più il rateo di interessi maturato giornalmente, quindi gli investitori che venderanno i titoli prima della scadenza incasseranno il rateo accumulato.

Il valore nominale e l’investimento minimo sono pari a 10.000 euro. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit Bank GmbH e sarà quindi possibile rivendere l’obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale, mentre durante la vita dell’obbligazione il prezzo seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente rispetto al valore nominale.

L’emissione annunciata oggi da UniCredit è la terza in negoziazione diretta nel 2024; segue l’emissione a gennaio di una step down callable a 10 anni e di una fix to floater a 13 anni in febbraio, che ha visto un controvalore di Borsa superiore agli 80 milioni di euro nelle prime due settimane. (Teleborsa)