Opportunità di trading analisi tecnica azioni Super Micro Computer

Avvio di settimana a razzo per il titolo statunitense Super Micro Computer che, a Wall Street, guadagna oltre il 26%. La sessione di venerdi scorso aveva chiuso a 905.48dollari proseguendo con notevoli volumi in after-hours, per poi aprire lunedi direttamente in gap rialzista toccando sinora 1154.91dollari (+27.55% da venerdi). L’annuncio che la società produttrice di server ottimizzati per l’A.I. entrerà a far parte dell’indice S&P500 ha attivato acquisti immediati da parte degli investitori ma soprattutto dei fondi indicizzati che seguono l’indice statunitense (questi tipi di fondi sono mezzi di investimento molto popolari negli Usa ed in Europa, con patrimonio stimato di circa 7800miliardi di dollari) che debbono acquistare azioni di SuperMicro per rimanere allineati alla composizione del benchmark. SMCI, che annovera tra i suoi clienti la NASA e la nipponica NEC, vende server di fascia alta realizzati con processori AI top di gamma di Nvidia. E mentre Nvidia progetta e vende chip basati sull’intelligenza artificiale , Super Micro Computers trasforma i chip in server aziendali utilizzati per eseguire applicazioni AI di fascia alta, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni.