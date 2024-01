Opportunità trading in Borsa analisi tecnica azione Saes Getters

SAES GETTERS, società quotata al segmento Euronext Star di Borsa Italiana, capogruppo del gruppo SAES, produce componenti e sistemi realizzati con materiali avanzati brevettati dalla stessa società e utilizzati in applicazioni industriali e medicali. E’ leader nel business delle leghe intelligenti a memoria di forma (SMA) ed uno dei prodotti di punta di Saes Getters è proprio il Nitinol, un materiale a memoria di forma a base di nichel e titanio generalmente utilizzato in dispositivi medici come stent e apparecchi ortodontici, ma anche nella componentistica per l’industria automobilistica e e nel settore aerospaziale.