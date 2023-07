Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Pepsi

I dati del secondo trimestre comunicati al mercato dalla multinazionale statunitense PEPSI sono andati oltre le attese, battute le stime sui ricavi, saliti a 22.32miliardi di dollari (stima: 21.73miliardi) e sugli utili hanno spinto il titolo al rialzo del +2% a 186.62dollari, per poi ridimensionare il guadagno in chiusura. L’utile netto del secondo trimestre attribuibile alla società di 2,75 miliardi di dollari, o 1,99 dollari per azione, in crescita rispetto agli 1,43 miliardi di dollari dell’anno precedente. Non vi è quindi rallentamento nelle vendite, i consumatori continuano ad acquistare i prodotti Pepsi ad un buon ritmo, allontanando le preoccupazioni di investitori ed analisti per un rallentamento della domanda a causa degli aumenti dei prezzi effettuati negli ultimi due anni per contrastare l aumento dei costi (soprattutto materie prime ed energia).