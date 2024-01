Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione Maire

La sessione di martedi ha visto il titolo MAIRE TECNIMONT scendere a 4.686Euro, recuperando qualcosa in chiusura, chiudendo a 4.754Euro a -1.04%. Il gruppo multinazionale – nato nel 2005 dall’unione di Fiat Engineering e Tecnimont e quotato in Borsa dal 2007 – è attivo principalmente nei campi dell’impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture. Aveva toccato quota 5.05Euro il 2gennaio, pertanto in queste prime sessioni sta cedendo il -7.2%. Il ribasso è indirizzato al raggiungimento di 4.65/4.57Euro e successivamente sui 4.35Euro (pullback, vedi grafico). Rimbalzi a 4.84/4.94Euro. Il supporto settimanale importante si trova piu’ in basso, a 3.20/3.00Euro. Il 2023 è stato un anno positivo per il titolo che ha messo a segno un rialzo del +66.6%, oscillando entro un canale a tendenza rialzista, tuttora in essere, con top attualmente sui 5.10/5.30Euro.