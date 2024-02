Opportunità di trading in Borsa, analisi tecnica dell'azione Anima

Anima Holding, principale asset manager indipendente in Italia, ha chiuso a 4,12 in calo dello 0,96€. Nell’immediato l’oscillazione del titolo si svolge tra la resistenza settimanale a 4.40Euro ed il supporto settimanale a 3.60Euro, supporto che si trova sotto il minimo a 3.9060Euro di gennaio (+11.80% da inizio anno). In ottica più ampia si nota come dal minimo del 2020 (pandemia) le quotazioni di ANIMA si muovano sostenute dalla trendline supportiva evidenziata in grafico, attualmente transitante sui 3.40Euro, con supporto settimanale sui 3.20euro mentre la resistenza settimanale principale è a 5.00Euro.