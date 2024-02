Piazza Affari sui massimi da 15 anni. Vola Unipol dopo l'Opa

Piazza Affari segna il nuovo massimo da 15 anni. I Sfiora 32 mila punti con un rialzo dello 0,7% Parigi lo 0,6%, Francoforte lo 0,5%. Per quanto riguarda i dati macro, gli occhi degli investitori oggi sono puntati sui prezzi alla produzione americana che saranno resi noti nel primo pomeriggio. A questo si aggiungono le trimestrali che in Italia vedono protagonista il settore dell’industria. Venendo ai singoli titoli, a Piazza Affari osservata speciale UnipolSai dopo l’Opa lanciata dalla controllata Unipol per un corrispettivo di 2,7 euro per azione che incorpora un premio pari al 12,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di ieri che ha visto il titolo chiudere a -0,42% a 2,39 euro per azione. Il titolo in avvio non è riuscito ad aprire per poi segnare un rialzo dell’11,58%, mentre Unipol sale del 15,77%. Bene anche Stellantis (+1,5%) dopo le rassicurazioni del ceo sugli stabilimenti italiani; e Tenaris che sale dell’1,7%. Fronte opposto per Eni che cede lo 0,8% dopo i conti del 2023. In rosso anche Pirelli (-0,9%) e Saipem (-0,5%). Sul valutario il cambio euro/dollaro si attesta a 1,076 (1,0756 alla vigilia), l’euro/yen a 161,6855. Il gas è a 25,26 euro al MWh (+1,2%), mentre per quanto riguarda il petrolio, il Wti di aprile si attesta a 77,581 dollari al barile (-0,10%) e il Brent di aprile a 82,68 dollari (-0,22 per cento).