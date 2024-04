Opportunità di trading in Borsa Analisi tecnica dell'azione Ferrari

Da inizio anno il titolo FERRARI ha messo a segno un rialzo del +35.70%, passando dai 302.30Euro di gennaio ai 411 Euro di fine marzo. Da tali massimi assoluti le quotazioni stanno scendendo, riportandosi sinora a 379.90Euro. Il ripiegamento in atto è indirizzato al raggiungimento di 369/366Euro e successivamente di quota 356Euro. In ottica piu ampia, visto il tipo di risalita, è opportuno evidenziare come non si escluda la possibilità di assistere ad approfondimenti veloci sino ai 320/290euro. Il supporto settimanale di breve staziona a 300Euro, successivo e di maggiore importanza transita a 260Euro (v.grafico), valore che mantiene in tendenza rialzista l’oscillazione, per risalite a 395/410Euro.